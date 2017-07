Koppel laat reddingshelikopter uitrukken. Reden? Te moe om verder te wandelen

De politie stuurde meteen per helikopter een reddingsteam naar het koppel. Wat bleek? De vrouw had problemen weer naar beneden te geraken omdat ze moe was van al dat wandelen. Het koppel zou een lift erg op prijs stellen.



Toen de reddingsdiensten zagen dat het helemaal niet om een noodgeval ging - op de koop toe was er een berghut in de buurt waar ze even hadden kunnen rusten - gaven ze het koppel volgens de krant The Local de keuze: ofwel op eigen houtje naar beneden, ofwel met de helikopter, maar dan voor eigen rekening.



Het koppel koos ervoor meer dan 3000 euro neer te tellen voor een rit met de helikopter.



Volgens de lokale politie is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. "Bergredding is bedoeld voor wanneer mensen in levensgevaar verkeren. Wanneer je eten hebt en een dak boven je hoofd is het misschien geen slecht idee even te wachten tot je weer bij krachten bent", aldus een woordvoerder van de lokale politie.