Konvooi met vrijgelaten IS-strijders halt toegeroepen door internationale coalitie

IS-strijders in een van de bussen

"We wilden voorkomen dat het konvooi verder oostwaarts zou trekken", zei coalitiewoordvoerder Ryan Dillon tegen persbureau Reuters. Voertuigen met IS-strijders die vanuit het oosten het konvooi tegemoet reden, werden volgens hem door de bommenwerpers getroffen.

Einddoel van het konvooi was de stad Deir al-Zor in het oosten van Syrië, waar IS-strijders zich hergroeperen nu hun bolwerk Raqqa wordt aangevallen. Volgens Ryan wil de coalitie voorkomen dat het konvooi de stad bereikt.

Volgens een amnestie, afgesproken op initiatief van Hezbollah, konden zij naar Syrië terugkeren in ruil voor de lichamen van acht Libanese soldaten die in 2014 door IS werden gegijzeld en gedood. In touringcars en ambulances (voor de gewonden), met een vrijgeleide van het Syrische leger, trok de groep door Syrië.

Hij zei dat de coalitie niet gebonden is aan het door Libanon en Hezbollah gesloten akkoord over amnestie. "Het zijn duidelijk strijders en ze trokken naar een andere locatie om het gevecht voort zetten."

De actie vond plaats ten oosten van de stad Humeima. Ryan zei niet te weten of het konvooi zich nu bevindt in IS-gebied of gebied dat wordt gecontroleerd door het Syrische leger.

De Iraakse premier Haider al-Abadi had dinsdag de amnestiedeal veroordeeld. Hij noemde het 'onaanvaardbaar' dat groepen IS-strijders worden overgebracht naar strijdterrein nabij de grens met Iran. Het Iraakse leger is juist bezig de laatste restanten van IS aan de Iraakse kant van de grens op te ruimen.