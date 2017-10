Koning Felipe tikt Catalonië op de vingers: "Totaal gebrek aan loyaliteit"

Koning Felipe VI van Spanje heeft vanavond in een tv-toespraak scherpe kritiek geuit op de politieke leiders in Catalonië, de regio die zich van Spanje wil afscheiden. De monarch toonde zich boos en verweet hen onder andere "onverantwoordelijk gedrag" door tegen de wet in een referendum te houden.

De koning reageerde vanavond voor het eerst op het referendum van zondag en het geweld dat dat met zich heeft meegebracht.

"De Catalaanse autoriteiten hebben op een systematische manier de regels geschonden, en hebben een onaanvaardbaar gebrek aan loyaliteit getoond voor de machthebbers van de staat, die zij in Catalonië representeren", stelde Felipe. Hij beschuldigde de regionale autoriteiten ervan "buiten de wet en de democratie te zijn getreden" en te proberen om "de eenheid van Spanje te breken". Ook zetten de Catalanen de "stabiliteit van Catalonië en heel Spanje op het spel".

De koning riep de Catalanen ook op om de "grondwettelijke orde" te verzekeren. Hij gaf de Spanjaarden tot slot een boodschap van rust en hoop mee "Het zijn moeilijke tijden maar wij zullen die overwinnen en verder komen", aldus de koning.

90 procent voor onafhankelijkheid

Het Grondwettelijk Hof had het referendum van zondag verboden. Eerder stelde de Spaanse premier Mariano Rajoy al dat er zondag "geen referendum maar een enscenering" heeft plaatsgevonden.

Volgens de Catalaanse autoriteiten hebben 42,3 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht, en heeft 90 procent voor de onafhankelijkheid gestemd. Door rellen raakten op de dag van het referendum meer dan 800 mensen gewond.