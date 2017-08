Komt Trump terug op eis dat Mexico moet betalen voor muur?

Opvallend tijdens een persconferentie gisteren: woordvoerster Sarah Huckabee Sanders die vragen ontwijkt over de financiering van de bouw van de muur aan de grens met Mexico. President Trump was nochtans zijn hele verkiezingscampagne (en daarna) duidelijk: de muur moet er komen, en bovendien zal Mexico er zelf voor betalen. Die eis leek hij al snel (gedeeltelijk) bij te draaien door middelen te vragen aan het Congres. Bij het goedkeuren van de begroting begin mei kreeg Trump echter geen budget voor de muur.

"De president is vastberaden om ervoor te zorgen dat dit wordt gedaan," klonk het bij woordvoerster Sanders. "We weten dat de muur en andere veiligheidsmaatregelen aan de grens werken. We hebben het afgelopen decennium gezien, en we zijn erop gebrand om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse mensen beschermd worden. We zullen blijven aandringen en ervoor zorgen dat die muur gebouwd wordt."

Wanneer journalisten vroegen waarom president Trump niet meer openlijk zegt dat Mexico zal betalen voor de muur, reageerde Sanders gepikeerd: "Hij heeft ook niet gezegd dat ze er niet voor zullen betalen."

Toch lijkt het er meer en meer op dat Trump terugkomt op zijn eis. Hij dreigde immers eerder deze week met een 'shutdown' van de overheid als er geen budget komt voor de bouw van de muur. Een reporter van ABC vroeg daarom tijdens het persmoment "waarom Trump dreigt met zo'n 'shutdown' als de financiering toch niet van het Congres maar van Mexico zelf moet komen". Opnieuw ontweek Sanders de vraag en benadrukte ze dat Trump ervoor zal zorgen dat de muur er komt.