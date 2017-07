Kohl krijgt eerste Europese staatsbegrafenis

Na de Europese staatsbegrafenis wordt het lichaam van de CDU-voorman per helikopter naar zijn woonplaats Ludwigshafen gevlogen, om daarna via de Rijn naar Speyer te varen.



's Avonds vindt in de Dom voor genodigden een mis plaats, die voor het grote publiek buiten op beeldschermen is te volgen. Daarna wordt Kohl onder militaire begeleiding naar zijn laatste rustplaats gebracht. De begrafenis zelf vindt in familiekring plaats.