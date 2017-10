Koerdische strijders pakken buitenlandse IS-leiders in Raqqa op

De Syrische Democratische Krachten (SDF) hebben buitenlandse 'kaderleden' van Islamitische Staat gevangengenomen in Raqqa, de stad die ze net veroverd hebben op de terreurgroep. Dat bevestigde een woordvoerder van de Arabisch-Koerdische alliantie gisteren. De gevangenen zullen moeten terechtstaan, klonk het.

De IS-leiders konden worden opgepakt tijdens een speciale missie van de SDF-strijdkrachten, verklaarde de woordvoerder. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekendgemaakt, en ook over hun nationaliteit zijn geen verdere details geweten. De jihadisten verblijven nu in speciaal daarvoor bestemde gevangenissen, waar ze ondervraagd worden. Later moeten ze voor de rechtbank verschijnen. "We hebben een onafhankelijk juridisch systeem om hen te berechten", verklaarde de woordvoerder.

Of de IS-leiders daarna terug naar hun land van herkomst mogen, "hangt af van de situatie tussen ons en hun land. Er zouden akkoorden gesloten kunnen worden, maar dat kan evengoed niet het geval zijn."

De Syrische Democratische Krachten, die door Washington worden gesteund, hebben het IS-bolwerk Raqqa net veroverd op IS, na vier maanden van gevechten. De stad zou vandaag al kunnen overgaan naar de autoriteiten: de meeste strijdkrachten hebben de stad al verlaten, zegt SDF-commandant Rojda Felat. Wanneer alle gevechten definitief over zijn, moeten er wel nog ontmijningsoperaties gebeuren, voegde ze nog toe.

Het SDF concentreert zich nu al deels op andere regio's, zoals Deir Ezzor in het oosten van het land.