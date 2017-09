Koerdisch referendum Plus

Koerden snakken naar eigen land: "Wat ze in Bagdad hebben, hun macht, hun inkomsten, dat willen wij ook"

De aanloop naar het onafhankelijksreferendum in Koerdistan

Gisteren stemden de Koerden in Irak in een referendum over hun onafhankelijkheid. Het is een droom die veel machtige tegenstanders kent. In de theehuizen van Suleimaniya, het culturele en academische centrum van Koerdistan, was er de afgelopen dagen maar één gespreksonderwerp.