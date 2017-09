Klaar voor de winter met 5 eenvoudige isolatiewerken

In een goed geïsoleerd huis moet de verwarming minder snel aan en bespaart u op uw energierekening. Grote aanpassingen, zoals dakisolatie, krijgt u voor de winter vermoedelijk niet meer gerealiseerd. Kleinere isolatiewerken, die ook al een positief effect hebben op uw factuur, krijgt u wél nog klaar.

De voordelen van grote isolatiewerken, zoals dakisolatie, op uw energieverbruik zijn wellicht bekend. Maar ook kleinere isolatiewerken hebben hun nut, al denken we daar minder vaak aan. «Simpele aanpassingen kunt u makkelijk en snel zelf doen. En u hoeft er niet eens een grote klusser voor te zijn», verzekert Paul De Vylder, energie-expert bij ENGIE Electrabel.

Zijn doe-het-zelf isolatie-top 5:

1. Isolatiestrips rond de vensters ©Engie Electrabel Vensters die slecht afgedicht zijn, laten makkelijk koude lucht binnen. Tegelijk verdwijnt ook de warme lucht in huis via de ramen naar buiten. «Er wordt niet altijd veel aandacht aan besteed, maar 15% van het warmteverlies is toe te schrijven aan slecht afgedichte vensters», merkt Paul De Vylder op. «Isolatiestrips plaatsen is een kleine moeite, maar levert tientallen euro's besparing op. »



Hoe gaat u te werk ? Zoek het tochtgat, ontvet het raam grondig en breng een zelfklevende isolatiestrip aan (of silicone, voor de meer ervaren klussers). Hier laten we zien hoe u de klus aanpakt.

2. Tochtstrip of ¿hond aan de deur "Ook buitendeuren of deuren die uitgeven op niet verwarmde of niet geïsoleerde ruimtes zoals de kelder, zijn een bron van warmteverlies", voegt Paul De Vylder eraan toe. De oplossing? Plaats borstelstrips onderaan de deuren en vul de spleten tussen de deurstijlen en de muren met silicone.



Maar ook een ouderwetse tochthond is een efficiënte oplossing. En nee, u vindt ze heus niet alleen bij oudjes. 42% van de Belgen heeft er één voor de deur liggen tijdens de winter.



Tenslotte: hebt u een brievenbus in de voordeur, denk er dan aan om die ook te isoleren met een tochtklep.

3. Verwarmingsbuizen isoleren ©Engie Electrabel In de kelder, garage, het washok, de stookplaats, geventileerde ruimtes, ... volstaat het om de verwarmingsbuizen te isoleren om geen warmte te verliezen.



"Op de meterslange weg van de verwarmingsketel tot aan de radiatoren verliest warm water tot 20% van zijn temperatuur», weet Paul De Vylder. "Via de verwarmingsbuizen ontsnapt er veel warmte. Een niet geïsoleerde buis verbruikt evenveel energie als een lamp van 60 Watt die continu brandt."

Wie zijn verwarmingsleidingen isoleert, heeft ook sneller warm water zonder temperatuurverlies. Hoe u te werk gaat? Plaats isolatieschalen rond de buizen of wikkel er stroken isolatiewol rond. Goedkoop en eenvoudig zelf te doen.

4. Pak ook kleine warmteverliesposten aan Tapijten zijn niet alleen gezellig, ze helpen ook om warmteverlies via de vloer te voorkomen. Een andere mogelijkheid is uw tegelvloer te bedekken met vasttapijt. In de lente haalt u het makkelijk weer weg.



Zware overgordijnen houden de warmte binnen, en de koude buiten. Laat ze gerust ook overdag dicht, wanneer u niet thuis bent. Heeft u luiken, sluit die dan ook zoveel mogelijk.



Ook stopcontacten zijn een bron van luchtcirculatie waar we vaak niet bij stilstaan. Met een kinderbeveiliging isoleert u ze volledig.

5. Spouwmuren isoleren ©Engie Electrabel Spouwmuren isoleren is werk voor een vakman. Maar de klus neemt niet meer dan één of twee dagen in beslag. Dit kan u nog regelen vóór de winter. Trouwens: spouwmuurisolatie gebeurt langs de buitenkant, dus binnenshuis geen vuil of last..



"Maar liefst 20 tot 25 % van de warmte ontsnapt via de buitenmuren", benadrukt Paul De Vylder. "Wil u energie besparen, dan is spouwmuurisolatie dus een slimme investering. De ingreep is bovendien eenvoudig: in de voegen worden gaatjes gemaakt waar de isolatie doorheen gespoten wordt. En dankzij de premies voor spouwmuurisolatie valt ook de kostprijs best mee."



Een snelle oplossing voor niet of slecht geïsoleerde muren is radiatorfolie die u achter de radiatoren aanbrengt. De folie reflecteert 90% van de warmte die de toestellen afgeven.