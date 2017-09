Kippenvleesschandaal schrikt Verenigd Koninkrijk op: "Grootste Britse leverancier mengt vers en oud kippenvlees"

2 Sister Food Group, het bedrijf dat grote Britse supermarkten als Tesco en Sainsbury's van kip voorziet, heeft tegen consumenten gelogen over de houdbaarheid van producten om zo meer producten te kunnen verkopen. 'Oud' vlees dat door supermarkten werd teruggestuurd, werd opnieuw verpakt, vermengd met vers geslacht vlees en opnieuw doorgestuurd naar andere supermarkten. Ook werd geknoeid met houdbaarheidslabels. Dat meldt The Guardian op basis van een onderzoek dat de krant deed met ITV News.

De krant en ITV News maakten in het geheim twaalf dagen lang opnamen in de fabriek van 2 Sisters Food Group in de plaats West Bromwich. Uit de beelden zou blijken dat kip die door supermarkten wordt teruggestuurd, opnieuw wordt verpakt en vervolgens bij andere supermarkten terecht komen. Ook is vastgelegd dat op de vloer gevallen kip alsnog werd verpakt.

Misstanden Er wordt in de fabriek flink geknoeid met labels, aldus The Guardian. In sommige gevallen pasten werknemers de plaats aan waar een kip werd geslacht. De bron van eventueel besmette kip kan zo een stuk minder makkelijk worden herleid door de autoriteiten. Ook kwamen kippen die op verschillende dagen werden geslacht bij elkaar op een hoop te liggen en kreeg dat vlees allemaal een sticker met dezelfde meest recente slachtdatum. Zo kan ouder vlees alsnog als 'vers' verkocht worden. Meer dan twintig werknemers spraken op basis van anonimiteit over de misstanden in de fabriek.