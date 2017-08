Kippenhouders willen schade door fipronil op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verhalen

"Het gebrekkige optreden van de NVWA heeft het probleem veel en veel groter gemaakt dan nodig was geweest", zegt Hugo Bens van de pluimveehoudersvakgroep van LTO. De inspectie heeft volgens de kippenboeren veel te laat ingegrepen en de boeren verwijten de NVWA ook de verwarring die deze week ontstond over de veiligheid van eieren. In het televisieprogramma Nieuwsuur zei de plaatsvervangend topman dinsdagavond dat mensen beter even geen eitje konden eten. De volgende ochtend kwam de voedselwaakhond daarop terug.

Kwaad opzet

Voor de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt is het duidelijk dat er kwaad opzet in het spel is. "Ik verwacht van de bevoegde autoriteiten dat ze deze zaak snel en minutieus ophelderen. In het bijzonder België en Nederland hebben hier verplichtingen", zegt Schmidt in een interview met het Duitse blad Bild.



Duitsland is zwaar getroffen in het schandaal. Volgens het ministerie van Landbouw zijn "minstens drie miljoen besmette eieren" geleverd in het land. Verschillende grote supermarktketens, waaronder REWE en Aldi, hebben al eieren uit de winkelrekken gehaald. Er zou evenwel geen risico zijn voor de volksgezondheid.