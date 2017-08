Kim Jong-un voor de derde keer vader

Nog volgens de inlichtingendienst NIS stapten Kim en Ri in 2009 in het huwelijksbootje.



Dat net vandaag de Zuid-Koreanen met dit nieuws naar buiten komen is best opmerkelijk omdat de spanning in de regio weer is toegenomen door een nieuwe raketlancering door Pyongyang, richting Japan deze keer. Japan spreekt van een nooit geziene, ernstige bedreiging.