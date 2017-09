Kim Jong-un: "Doel is om militaire macht van VS te evenaren. We zijn er bijna"

Pyongyang vuurde eergisteren de tweede raket over Japan in twee weken tijd. Volgens het regime ging het om een Hwasong-12, een nieuw type van de middellange afstand met de mogelijkheid om een grote kernkop te transporteren.



"Om een vredevolle oplossing mogelijk te maken, moet Amerika stoppen met bedreigingen te uiten aan het adres van Kim Jong-un", stelt de Chinese ambassadeur in de Verenigde Staten. "Er kunnen veel meer inspanningen gedaan worden om tot een duurzame dialoog te komen."



Trump bezoekt China

Eerder had de Amerikaanse generaal HR McMaster de druk nog wat opgevoerd. "Wie denkt dat een militaire optie uit den boze is dwaalt: die mogelijkheid bestaat wel degelijk, maar we verkiezen andere oplossingen. Alle landen moeten samen dit probleem aanpakken om een oorlog te vermijden."



In november staat een bezoek van Trump aan China op het programma. De Amerikaanse president probeert al maanden om de Chinese president Xi Jinping aan zijn zijde te krijgen. "De schurkenstaat Noord-Korea is een grote bedreiging en vernedering voor China geworden. Dat land probeert te helpen, maar voorlopig met weinig succes", klonk het nadat Noord-Korea op 3 september een zesde nucleaire test uitgevoerd had.



"Nog meer spierballengerol"

Volgens een Noord-Koreaanse expert in wereldpolitiek is het nog te vroeg om te voorspellen hoe dat bezoek zal aflopen. "Tegen dan kunnen er nog veel zaken gebeuren en dan kunnen alle prognoses weer in de vuilbak", aldus Zhao Tong. "Ik denk wel dat er nog meer testen zullen volgen, misschien zelfs nucleaire."



"Het zal niet lang meer duren vooraleer de Noord-Koreaanse bevolking de pijn van de VN-sancties zal beginnen voelen. Noord-Korea zal de korte tijd die nog rest willen gebruiken om hun raketten helemaal op punt te stellen. Waarschijnlijk zal er dus eerst nog meer spierballengerol volgen en zal pas daarna overgeschakeld worden op diplomatie."