Kiev wil VN-vredestroepen aan Russische grens

De Oekraïense president Petro Porosjenko wil dat vredestroepen van de Verenigde Naties worden ingezet in de conflictgebieden nabij de Russische grens. Porosjenko beklemtoonde dat tijdens een telefoongesprek met de staatsleiders van Rusland, Frankrijk en Duitsland over het conflict in Oost-Oekraïne.

Volgens Porosjenko zijn de gevechten van de afgelopen dagen tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische opstandelingen in het oosten enkele van de bloedigste dit jaar. Ook zei Porosjenko dat de Franse president Emmanuel Macron, die voor het eerst deelnam aan dit overleg op "Normandië-formaat", en de Duitse bondskanselier Angela Merkel de stichting van "Klein Rusland" door de rebellen veroordelen. Die stichting is vorige week aangekondigd. Na het gesprek bleek dat Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland hun inspanningen voor vrede in augustus willen voortzetten. Dan zal een ontmoeting plaatsvinden tussen raadgevers over het buitenlandse beleid. Behalve Merkel, Macron en Porosjenko namen ook de Russische president Vladimir Poetin en verantwoordelijken van de Oekraïne-missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) deel aan het telefoongesprek. Frankrijk en Duitsland proberen te bemiddelen in het conflict, dat drie jaar geleden uitbrak na de afzetting van de Oekraïense president Viktor Jatsenjoek, omdat een deel van de bevolking via protesten meer toenadering tot het Westen eiste. Bij het geweld kwamen al 10.000 mensen om, zo schatten de Verenigde Naties. In februari 2015 werden de Minsk-akkoorden ondertekend over een bestand in Oekraïne, maar desondanks blijft het geweld voortduren. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan, de akkoorden niet na te leven.