Kenyatta lijkt verkiezingen Kenia te winnen; oppositiekandidaat spreekt van "digitale fraude"

Zittend president Uhuru Kenyatta stevent af op een overwinning bij de verkiezingen in Kenia. Dat zou blijken uit de eerste voorlopige resultaten. Oppositiekandidaat Raila Odinga legt zich er niet bij neer; hij spreekt - net als in 2013 - van "enorm en omvangrijk bedrog". Odinga riep zijn aanhangers op om kalm te blijven, al zei zijn secondant dat er later mogelijk een oproep komt tot actie.

Vanmorgen stond president Kenyatta op ruim 54 procent van de stemmen, volgens de cijfers van de kiescommissie. Odinga stond op ruim 44 procent. Er waren meer dan 14 miljoen stemmen geteld, op 19,6 miljoen kiezers in de verkiezingen van gisteren.



Odinga zei vanmorgen tijdens een persconferentie in de hoofdstad Nairobi dat het digitale systeem voor het verwerken van de stemmen uit de 40.000 kieslokalen gehackt is. Daarbij zijn volgens Odinga de wachtwoorden gebruikt waarover de IT-expert van de kiescommissie beschikte. Deze expert werd ruim een week geleden vermoord aangetroffen in Kenia. Stemmen worden geteld in Nairobi. ©AFP

Sluitend bewijs voor zijn beschuldigingen verschafte Odinga niet. Zijn campagneteam noemt het wel verdacht dat de kiescommissie niet bepaalde formulieren uit de kieslokalen openbaar maakt die de voorlopige verkiezingsresultaten zouden moeten ondersteunen. De papieren worden achtergehouden zodat er gefraudeerd kan worden met de digitale cijfers, aldus de oppositie.

Gespannen sfeer Kandidaat Raila Odinga zegt dat hackers de uitslag hebben gemanipuleerd. ©AP In de stad Kisumu, bastion van Odinga-aanhangers, is vooralsnog geen sprake van grote ongeregeldheden. De sfeer was wel lichtelijk gespannen.



Door de aantijgingen over stembusfraude gaat in Kenia opnieuw de aandacht uit naar het digitale systeem dat centraal staat bij het verwerken van stembusresultaten. Tijdens de verkiezingen van 2013 ging het systeem plat. Uhuru Kenyatta werd na handmatig verder tellen van de stemmen uitgeroepen tot winnaar. Raila Odinga sprak toen ook van fraude.