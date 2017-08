Keniaanse oppositie verwerpt voorlopige resultaten

Volgens de oppositie gaat het om illegale resultaten. Ze verwijt de kiescommissie ook dat ze de processen-verbaal niet aan hen heeft doorgespeeld. Odinga zelf had het over "fictieve resultaten". "Het systeem heeft gefaald. We verwerpen de tot nu toe gepubliceerde resultaten".



Met ongeveer 11 miljoen stemmen geteld, zou Kenyatta 55,27 pct hebben behaald en Ondinga 43,93 procent. De voorsprong van de zittende president bedraagt voorlopig 1,2 miljoen stemmen.



Op voorhand werd gevreesd voor geweld bij de bekendmaking van de resultaten. Tijdens de campagne ging het er al hard aan toe, maar de verkiezingsdag zelf verliep vreedzaam.



Nek-aan-nekrace

De situatie in het Afrikaanse land is spannend. De beide favorieten voor het presidentschap, de zetelende staatsleider Uhuru Kenyatta van de Jubilee Party en zijn uitdager Raila Odinga van de oppositiecoalitie Nasa, leverden tot op het laatst een nek-aan-nekrace.



Analisten hadden tijdens of na de verkiezingen niet gevreesd voor onlusten. Na de voorlaatste verkiezingen van 2007 was een golf van geweld uitgebroken, die aan meer dan 1.000 mensen het leven kostte en rond de 150.000 anderen op de vlucht dreef. Naast de president en de beide kamers van het parlement hebben de Kenianen in de 47 kiesdistricten van het land ook nieuwe gouverneurs en regionale besturen gekozen.