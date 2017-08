Kannibalisme in Zuid-Afrika: "Ik ben het beu om mensenvlees te eten"

In het huis van de medicijnman in Estcourt in de buurt van Durban werden lichaamsresten gevonden. Het is niet duidelijk of het gaat om de resten van één of meerdere personen. In het huis zou de medicijnenman samen met de andere verdachten één of meerdere slachtoffers in stukken hebben gesneden en daarna hebben opgegeten.



Volgens lokale media zouden tot 300 andere leden van de gemeenschap ook van het mensenvlees hebben gegeten.



De vijf verdachten zullen maandag terechtstaan voor moord, samenzwering tot moord, evenals het bezit van lichaamsdelen. Kannibalisme zelf is geen misdrijf in Zuid-Afrika.

A look at the house in rural #Estcourt where a traditional healer allegedly cut up and ate several victims. pic.twitter.com/DJAMRdKuIM — Dasen Thathiah(@ DasenThathiah) 20/08/17 02:00