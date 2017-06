Kabine van kabelbaan stort neer in Himalaya met dodelijke gevolgen

In een skistation in het Himalayagebergte in de Indiase regio Kasjmir zijn zeven mensen omgekomen toen een kabine van een kabelbaan is neergestort. Dat melden lokale media. Een omgewaaide boom zou door de sterke wind op de kabelbaan terechtgekomen zijn.

Bij de slachtoffers zijn een koppel, twee kinderen en een lokale gids. Vijftien andere kabines kwamen vast te zitten en de passagiers moesten worden gered.



De kabelbaan gaat tot bijna 4.000 meter hoog en is daarmee een van de hoogste ter wereld. Hij start in het skigebied Gulmarg en is ook in de zomer geliefd bij Indiase toeristen.