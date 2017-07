Kabelbaan blokkeert boven de Rijn in Keulen: alle 76 inzittenden gered

"Alles staat stil", verklaarde een woordvoerder van de brandweer die massaal was uitgerukt en meteen om nog meer versterking vroeg.



Meer dan honderd brandweerlieden en andere hulpverleners schoten de slachtoffers te hulp. Dat bleek niet eenvoudig door de harde wind.



Op het moment van het incident waren volgens de uitbater 32 gondels in bedrijf. Men ging er in eerste instantie vanuit dat naar schatting 100 personen vastzaten. Later werd dit cijfer bijgesteld naar 76.



De burgemeester van Keulen sprak de inzittenden tijdens de hulpactie moed in. "Ik denk aan de mensen die vastzitten", zei Henriette Reker. "Er zijn kinderen en senioren bij die heel wat geduld zullen moeten uitoefenen. Bij de brandweer van Keulen zijn ze in goede handen." Ze hoopte dat de oorzaak van het voorval snel achterhaald zou worden.



Heel wat mensen volgden de reddingsoperatie vanop de oever. Telkens iemand succesvol uit zijn benarde positie werd bevrijd, weerklonk applaus voor de hulpverleners.



Een deel van de mensen kon met ladders worden bevrijd, andere slachtoffers werden abseilend uit de gondels gehaald. De gemeente Keulen meldde deze avond op Twitter dat alle inzittenden weer op vaste grond staan.



Sinds de jaren '60 is de kabelbaan operatief in Keulen. De toeristische attractie verbindt de zoo met een park aan de andere oever.