Jury in misbruikzaak Bill Cosby komt er niet uit

De twaalf juryleden zijn er nog niet in geslaagd om tot een consensus te komen, zo hebben ze aan de rechter in Norristown, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, laten weten.

De rechter heeft de zeven mannen en vijf vrouwen vandaag gevraagd nogmaals naar de zaak te kijken en te proberen er samen uit te komen. Als dat niet lukt, moet de zaak mogelijk worden overgedaan. De rechter heeft de jury geen tijdlimiet gegeven.