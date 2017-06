Journalist van ABC-News op Filipijnen in de nek geraakt door kogel

De journalist was aan het werk op de Filipijnen bij Marawi, een stad die al ruim drie weken in handen is van Islamitische Staat. Voor de zekerheid had hij een kogelvrij vest aan, en droeg hij een helm. Op een gegeven moment besloot Harvey om terug te gaan naar veiliger gebied. Toen de auto van zijn team stopte, opende hij de achterdeur om wat te eten en drinken te halen, en voelde een enorme klap, "alsof ik een cricketbal in mijn nek kreeg". Harvey viel op de grond en dacht dat hij door een granaatscherf was geraakt.

Harvey, die woont in Jakarta, was een paar dagen op de Filipijnen vanwege de bezetting van Marawi. Bijna alle 200.000 inwoners zijn gevlucht of geëvacueerd sinds IS de stad op 23 mei bezette, maar naar schatting zijn er tussen de 500 en 1.000 mensen achtergebleven. De journalist meldt op de website van ABC dat hij de afgelopen dagen veel gevechten heeft gezien, maar geen gevaar voelde op de plek waar hij is neergeschoten. "Toen we dichter bij de frontlinie waren sloegen er soms kogels een paar meter voor ons in het wegdek in. We letten er dus op dat we achter muren bleven... maar dit is de laatste plaats waar ik verwachtte dat dit zou kunnen gebeuren."