Journalist (24) Financial Times in water gesleurd en gedood door krokodil

De jonge journalist Paul McClean was met zijn vrienden op vakantie in Sri Lanka, waar ze surflessen namen in Elephant Rock, een populaire strandbestemming onder backpackers bij Aragum Bay in het oosten van het land.



McClean zei tegen zijn vrienden dat hij even naar toilet moest. Hij wandelde daarvoor een 900-tal meter weg van het strand richting de jungle. Toen hij daarna in een nabijgelegen lagune niet ver van de kust zijn handen wou wassen, werd hij door een krokodil het water in gesleurd.



Fawas Lafeer, eigenaar van de Safa Surf School in de buurt van de lagune, bevestigt het tragische incident en vertelt hoe een lokale visser er getuige van was. Naar verluidt heeft men McClean nog zien spartelen in een wanhopige poging zich van de beet van het dier te bevrijden, maar dat mocht niet meer baten.



Lokale hulpdiensten zijn nu samen met de politie en de Britse ambassade op zoek naar het lichaam van McClean. Volgens Lafeer is het niet zeker dat ze zijn lichaam zullen terugvinden. "Krokodillen verbergen hun prooi onder de modder", aldus Lafeer, die verrast is door de aanval. "Dit is de eerste aanval van een krokodil op Elephant Rock, een mooi en geïsoleerd strand. Normaal gezien leven de krokodillen in het water in de jungle. Het is hoogst merkwaardig dat ze zo dicht bij het strand komen. Zout water maakt hen zelfs blind", aldus de eigenaar van de surfclub.