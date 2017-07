Jonge migrant sterft onder Eurolines-bus aan Noordstation Brussel

De migrant of vluchteling ging achteraan de bus hangen, vermoedelijk om als verstekeling in het Franse Calais te geraken. Nagenoeg meteen nadat de bus vertrok, viel de jongen en werd hij overreden.



Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar is daar bezweken aan zijn verwondingen, bevestigt het Brusselse parket. Het parket geeft morgen meer informatie op een persmoment.