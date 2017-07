Japanse 'zwarte weduwe' (70) bekent plots moord op vierde echtgenoot

Kakehi staat terecht voor de moord op haar laatste echtgenoot en twee andere partners. Daarnaast wordt ze ook verdacht van poging tot moord op een man waarmee ze een afspraakje had. De vrouw, die in Japanse media 'de zwarte weduwe' wordt genoemd, had veel verschillende partners en trouwde maar liefst vier keer. De vriendjes en de vier echtgenoten stierven kort na elkaar, maar slechts bij drie van de sterfgevallen kon worden aangetoond dat het om moord ging.

Cyanide

In 2014 werd Kakehi gearresteerd nadat haar man, de 75-jarige Isao Kakehi, dood was teruggevonden in zijn huis in Muko, een stad nabij Kyoto. Nadien werd ze ook beschuldigd van de moord en moordpoging op drie andere partners. De zeventiger bleef volhouden dat ze haar echtgenoot niet vermoord had, maar maandag ging ze dan toch over tot bekentenissen. Kakehi bekende dat ze de man had vergiftigd, omdat hij haar geen geld had gegeven na hun huwelijk. Ze vond dat ze minder aandacht kreeg dan de vorige partner van Isao en werd kwaad. Daarop diende ze hem cyanide toe.