Japanse premier schaart zich achter Trump: "Tijd van dialoog met Noord-Korea is voorbij"

"Nu is het niet de tijd voor dialoog. Nu is het tijd om druk uitoefenen," zei Abe vandaag in zijn toespraak tot de Algemene vergadering van de VN. "We kunnen er niet mee tevreden zijn dat de VN nieuwe sancties hebben goedgekeurd tegen Noord-Korea," ging hij verder. "Wat nu cruciaal is, is die sancties afdwingen zonder fout en dat vereist een nauwe samenwerking met China en Rusland."