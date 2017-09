Japanse eilanden zetten zich schrap voor krachtige tyfoon

Woensdagochtend lokale tijd is ten zuiden van de Japanse eilanden een krachtige tyfoon waargenomen. Met hevige winden en hoge golven is de storm, tyfoon Talim, op weg naar Miyako eiland, zeggen de Japanse meteorologische diensten. De eilanden zijn in uiterste staat van paraatheid geplaatst. Het is al de achttiende tyfoon dit seizoen, weet de Okinawa Times.

Typhoon #Talim, expected to take a sharp turn toward #Japan. pic.twitter.com/KKFKjYHP0L — UW-Madison CIMSS(@ UWCIMSS) 11/09/17 02:00 Door de zware windstoten, tot maximaal 216 kilometer per uur, en golven die tot 11 meter hoog kunnen worden, zijn er 90 vluchten geannuleerd en worden 224 passagiersboten aan wal gehouden. Daarnaast wordt er donderdagmorgen tot 200 millimeter neerslag voorspeld op het Okinawa-eiland.



Woensdagochtend bevond het oog van de storm zich om 8 uur (plaatselijke tijd) op 140 km ten oostzuidoosten van Miyako en trekt ze aan 15 kilometer per uur ten westnoordwesten verder.