Japans parlement keurt omstreden antiterreurwet goed

Honderden mensen kwamen samen voor het parlementsgebouw om te protesteren tegen de "ongrondwettelijke wet" en het ontslag van premier Shinzo Abe te eisen.



De overheid volgde niet de gebruikelijke procedures om de wet donderdagochtend vroeg (lokale tijd) door de Senaat te laten goedkeuren, drie weken nadat het Lagerhuis het ontwerp al goedkeurde. De oppositie probeerde de hele nacht om de stemming te vertragen, door een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering en een motie van censuur tegen minister van Justitie Katsutoshi Kaneda.



Inperking vrijheden

Met de nieuwe wet kunnen mensen of groepen mensen gedagvaard worden voor de deelname aan de voorbereiding of organisatie van terroristische of criminele daden. Mensenrechtenactivisten, advocaten en journalisten vrezen echter dat de wet gebruikt zal worden om onschuldige burgers af te luisteren of om de vrijheden te beperken, die nochtans zijn opgenomen in de grondwet.



In de meest recente versie van de wettekst, die donderdag werd goedgekeurd, zijn 277 misdaden opgelijst die in aanmerking komen, nadat er hevige kritiek was op de lijst van 600 delicten in een vorig ontwerp.



Olympische Spelen

Vorige week nog liet premier Abe weten dat het belangrijk was om de wet goed te keuren, omdat Japan als gastland van de Olympische Spelen van 2020 zijn verantwoordelijkheden moet nemen om alle mogelijke maatregelen tegen het terrorisme te nemen. Volgens de overheid is de wet bovendien noodzakelijk om een VN-verdrag over internationale georganiseerde misdaad te ratificeren.



Kritiek

Speciaal VN-rapporteur Joseph Cannataci voor het recht op privacy uitte echter eveneens kritiek op de wettekst, omdat die zou kunnen leiden tot een overdreven beperking van de privacy en de vrijheid van meningsuiting, omdat die zo breed kan worden toegepast.



De afgelopen weken kwamen al duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de wet.