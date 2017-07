Japan, waar piepjong en stokoud elkaar een duwtje in de rug geven

De 91-jarige Miruka Umino buigt zich samen met de 5-jarige Raiki over de ingewikkelde opdracht: het vouwen van een papieren samoeraihelm. De begeleiders hebben het net voorgedaan, nu staan de twee er alleen voor. Mevrouw Umino is slecht ter been, haar rollator staat in de hoek, ze hoort niet zo goed meer, maar verder is ze nog kwiek. Haar gerimpelde handen maken met speels gemak de vouwen in het krantenpapier. “Kijk maar hoe ik het heb gedaan”, zegt ze met haar hoge, breekbare stem tegen Raiki. Die kijkt vol ongeloof op. “Maar hóé dan?”

De pretoogjes van mevrouw Umino lichten op onder het papieren hoedje.