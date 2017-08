Japan en Zuid-Korea reageren op stijgende spanning tussen VS en Noord-Korea

In een verklaring meldde de Japanse defensie dat de oefeningen plaatsvonden in de omgeving van het eiland Kyushu. Er werd geoefend met twee bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht en twee Japanse F-2 gevechtsvliegtuigen. Noord-Korea zei eerder een aanval op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan, te overwegen. Een legerwoordvoerder stelde dat het aanvalsplan klaarligt en dat deze direct kan worden uitgevoerd zodra de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daartoe besluit. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde het communistische land te stoppen met de dreigementen. Trump zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op "vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen'' als het niet inbindt.

Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae heeft vandaag opgeroepen tot een grote militaire hervorming, nu het Noord-Koreaanse atoomprogramma klaarblijkelijk veel vooruitgang boekt.



"Ik denk dat we nood hebben aan een diepgaande hervorming van defensie, een wedergeboorte, in de plaats van slechts veranderingen of verbeteringen door te voeren", aldus Moon volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. "We moeten bovendien dringend onze verdedigingscapaciteiten verzekeren om het hoofd te bieden aan de Noord-Koreaanse nucleaire en ballistische provocaties."



Dinsdagvoormiddag had Moon al een overleg met zes opperbevelhebbers van zijn leger.



De verklaringen van Moon gebeurden op een moment dat de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten verder oplopen. Volgens de VS zou Pyongyang in staat zijn om zijn raketten - ook de intercontinentale raketten die de VS kunnen bereiken - uit te rusten met mini-kernkoppen. President Donald Trump verklaarde dinsdag dat als Noord-Korea zijn bedreigingen voortzet, die "beantwoord zullen worden met vuur, woede en macht zoals de wereld nog nooit heeft gezien". Kort na die uithaal dreigde Noord-Korea met een raketaanval op het eiland Guam in de Stille Oceaan, waar militaire installaties van de VS staan opgeslagen.