Italië stuurt marineschepen naar Libische wateren

Zo zal de "soevereiniteit" van het burgeroorlogland versterkt worden, zei Gentiloni. Het gaat niet om "het sturen van grote vloten marineschepen", voegde hij eraan toe.



Volgens Italië heeft de internationaal erkende Libische regering van premier Fayez Serraj dat woensdag gevraagd. Maar Serraj ontkende dat achteraf en zei dat de nationale soevereiniteit van Libië een rode lijn is die niet mag worden overschreden.



Logistieke en technische ondersteuning

Enkele uren later publiceerde het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken echter via het persbureau Lana een communiqué waarin bevestigd werd dat "de Libische kustwacht vragende partij was voor logistieke en technische ondersteuning, die de aanwezigheid van Italiaanse marineschepen in de haven van Tripoli enkel voor dit doel en indien nodig toelaat".



Aan de operatie zullen volgens eerdere mediaberichten tussen de 500 en 1.000 soldaten deelnemen. Voor de bewaking van de Libische kust zullen ook drones en helikopters ingezet worden.



Gedragscode voor reddingsacties

Ondertussen zaten in Rome opnieuw regering en hulporganisaties rond de tafel om een gedragscode voor het redden van vluchtelingen op zee af te stemmen. Maar dat verliep weer erg moeizaam. Toch is er vooruitgang met de hulporganisaties gemaakt, maandag moet de herziene regelgeving onderschreven worden, aldus Binnenlandse Zaken vandaag.



De gedragscode dient als basis voor de redding van migranten, die onderweg naar Europa in Libië vertrekken in nauwelijks zeewaardige bootjes en vaak door schepen van hulporganisaties worden opgepikt.