Italië start onderzoek naar reddingsacties Artsen zonder Grenzen

Woensdag nam Italië het schip Iuventa - dat onder Nederlandse vlag vaart - van de Duitse organisatie Jugend Rettet in beslag omdat de organisatie illegale migratie zou bevorderen. De Duitse vrijwilligers zouden migranten redden terwijl zij niet in direct gevaar verkeerden en zouden daarover communiceren met Libische mensensmokkelaars. Een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen zegt niet officieel te zijn geïnformeerd over het justitiële onderzoek.



De hulporganisatie weigert net als Jugend Rettet een gedragscode te ondertekenen over het redden van migranten. Italië zegt met de gedragscode de opvang beter te willen coördineren, maar volgens de hulporganisaties komen door sommige maatregelen uit de code mensenlevens in gevaar.