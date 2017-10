Italiaanse vrouw krijgt betaald ziekteverlof om voor zieke hond te zorgen

Een Italiaanse vrouw krijgt betaald ziekenverlof om voor haar zieke hond te zorgen. Dat heeft een rechter beslist, zo schrijft de BBC. Dat is een unicum in Italië.

De vrouw had twee dagen verlof genomen om voor Cucciola te zorgen, haar 12 jaar oude English Setter die een operatie had ondergaan. De Italiaanse, die voor de La Sapienza-universiteit in Rome werkt, kreeg hulp van advocaten die voor Anti-Vivisection League (LAV) werken, een van de grootste dierenrechtenorganisaties in Europa. De advocaten deden beroep op een Italiaanse wet, die stelt dat mensen die hun dier in de steek laten bij "erg lijden" een jaar cel en een boete tot 10.000 euro kunnen krijgen.

De rechter oordeelde dat de vrouw daarom betaald ziekteverlof moet krijgen van haar universiteit, om "ernstige en familiale redenen".

"Dit is een belangrijke stap vooruit, die erkent dat dieren - die niet voor financieel gewin of het verrichten van werk gehouden worden - wel degelijk een familielid zijn", juichte Gianluca Felicetti, voorzitter van LAV, de uitspraak toe. "Nu zullen mensen die in hetzelfde schuitje zitten, dit belangrijke precedent kunnen citeren."