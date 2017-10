Italiaanse vrouw (25) "gered van groepsverkrachting door Bengalese bloemenverkoper"

In de Italiaanse stad Firenze in Toscane werd de 25-jarige Gaia Guarnotta volgens haar post op Facebook vorige week tijdens een avondwandeling door een groep van 25 dronken Italiaanse jongemannen lastiggevallen in de buurt van de Piazza della Repubblica. Naar eigen zeggen zou ze het slachtoffer zijn geworden van een groepsverkrachting ware het niet voor de 58-jarige bloemenverkoper uit Bangladesh die haar redde.

De confrontatie met de jonge mannen begon onschuldig, aldus de jonge fotografe op Facebook. Ze maakten plezier en wilden een selfie met me nemen. Maar dan veranderde de toon. "Ze omsingelden me en zeiden dingen als "Kom met ons mee, we kunnen samen plezier hebben, 25 mannen en 1 vrouw kan ons een leuke nacht opleveren, we zullen je doen genieten", zo bericht Guarnotta.



Toen ze het voorstel weigerde, werd de sfeer steeds grimmiger. "Ze noemden me een "bitch" en een "hoer", kapten hun drankjes over me uit en wierpen rietjes naar mij. Enkele van hen spuugden zelfs op me, terwijl de anderen het hele tafereel filmden met hun gsm's."

Gelukkig greep de 58-jarige bloemenverkoper Hossein Alamgir op dat moment in. Hij nam haar bij de arm en rukte haar weg van de bende. Volgens Guarnotta gaf Alamgir haar een zakdoek om haar tranen te drogen, nam hij mee naar een plaats waar ze iets kon eten en drinken en gaf hij haar tenslotte een roos.



"Zonder hem zou ik dit niet kunnen schrijven. Ik wist niet hoe ik hem kon bedanken. Daarom gaf ik hem een pasfoto, zodat hij zich eeuwig aan het gezicht kan herinneren van de vrouw die hij heeft gered", deelt ze mee.