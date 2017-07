Italiaanse politie geeft voor het eerst 'foltering' van G8-demonstranten toe

De driedaagse bijeenkomst van juli 2001 ging gepaard met massaal protest. Bij rellen en schermutselingen met de politie raakte een 500-tal mensen gewond, een demonstrant liet het leven. Gabrielli sprak over de toenmalige incidenten, een maand nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) Italië voor de tweede keer wegens het brutaal optreden van de politie had veroordeeld. Sinds begin juli gelden folterpraktijken in het land als strafbaar.

G20-top in Hamburg

Gabrielli noemde het veiligheidsconcept tijdens de top van de grote industrielanden in 2001 "een ramp", maar wees er ook op dat bij de politie in Italië sindsdien veel veranderd is, wat de relatief vreedzame afloop van de EU- en G7-top van dit jaar heeft aangetoond.



Met een verwijzing naar de rellen van de G20-top vorige week in Duitsland zei Gabrielli: "Kijk wat er in Hamburg is gebeurd. En vergelijk met wat er op de G7-top van dit jaar in Taormina op Sicilië is gebeurd". De Italiaanse politie concentreert zich nu op preventie in plaats van repressie om de betogers vreedzaam te begeleiden".