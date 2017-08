Italiaanse kustwacht houdt voor het eerst ngo-schip tegen op Middellandse Zee

Het schip wordt ingezet om migranten en vluchtelingen te redden op de Middellandse Zee. Om dit in goede banen te leiden heeft Italië een gedragscode afgekondigd. Wie zich niet houdt aan die code, mag mogelijk geen mensen meer brengen naar Italiaanse havens. Slechts drie ngo’s hebben tot nu toe de code ondertekend, zes anderen weigerden, zo ook Artsen Zonder Grenzen.

Het schip van 'Jugend Rettet' is vannacht met zes motorboten van de Italiaanse kustwacht onderschept. Het schip is in de haven van Lampedusa uitgebreid gecontroleerd en de commandant van het schip is meer dan twee uur lang ondervraagd. Twee Syrische vluchtelingen zijn van boord gehaald en naar het opvangcentrum op het eiland gebracht.