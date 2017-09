Italiaanse agenten beticht van verkrachting Amerikaanse studentes

Het onderzoek van onder andere DNA-sporen loopt nog, maar volgens de Italiaanse minister van Defensie is er wel "enige grond" voor de beschuldigingen. "Verkrachting is altijd een ernstige zaak, maar helemaal wanneer de daders carabinieri in uniform zijn", zei minister van Defensie Roberta Pinotti.



De carabinieri is een paramilitaire politiemacht die onder het ministerie van Defensie valt. Zij opereert naast de nationale politie, waarvoor Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is.



De twee vrouwen hebben volgens Italiaanse media aan onderzoekers verklaard dat zij alcohol gedronken hadden en cannabis gerookt en dat ze te bang waren om te gillen of te schreeuwen.