Israëlische bewaker die gewond raakte aan ambassade in Jordanië weer thuis

De bewaker arriveerde volgens de Israëlische media in Israël via de Koning Hoesseinbrug, de enige grensovergang tussen de buurlanden. Israël en Jordanië waren het eerder oneens over zijn vrijlating, omdat Jordanië een onderzoek naar het incident wilde.



Volgens The Jeruzalem Post was Israël vandaag de hele dag in de weer om ervoor te zorgen dat het incident de relaties tussen de twee landen niet zou gaan verzuren.



Schroevendraaier

De gebeurtenissen speelden zich gisterenavond af, toen de bewaker in de maag gestoken werd met een schroevendraaier, door iemand die meubels aan het verhuizen was in één van de gebouwen van de ambassade. De bewaker schoot op de aanvaller, en op een andere man die op de plek van de gebeurtenissen was. De aanvaller, een 17-jarige jongen, overleed ter plaatse, de andere man later in het ziekenhuis.



Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een mededeling dat de bewaker handelde uit zelfverdediging, en volgens het internationaal recht immuun is voor onderzoeken of gevangenisstraffen.