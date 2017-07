Israël verwijdert omstreden metaaldetectoren Tempelberg

Israël plaatste de metaaldetectoren na een aanslag bij een van de ingangen van de Tempelberg. Daarbij doodden drie Israëlische Arabieren twee Israëlische politieagenten. De daders werden zelf ook doodgeschoten. De poortjes stonden aan de Palestijnse kant van de Tempelberg.



De komst van de metaaldetectoren zorgde voor onrust en rellen onder de Palestijnse bevolking. De Tempelberg met de Klaagmuur en de al-Aqsa-moskee is een heilige plaats voor joden en moslims.

Jordaanse koning

De beslissing om de metaaldetectoren te verwijderen komt er na gesprekken tussen Netanyahu en de Jordaanse koning. Jordanië is de officiële bewaarder van de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem.



Toen het nieuws over de beslissing zich begon te verspreiden, verzamelden honderden Palestijnen zich bij een van de ingangen van de Esplanade der Moskeeën. Een van de aanwezige Palestijnen stak vuurwerk af, waarop de Israëlische politie de massa uiteendreef met granaten.