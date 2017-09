Israël bombardeert chemische wapenfabriek in Syrië

Het Israëlische leger zou doelwitten van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad hebben aangevallen. In het bijzonder gaat het om het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum, een fabriek nabij de stad Maysaf in de centrale provincie Hama die in verband wordt gebracht met de ontwikkeling van scheikundige wapens.



De aanval zou het werk van vier Israëlische gevechtstoestellen zijn geweest. Er zouden drie Syriërs gewond zijn geraakt.



Hezbollah

Er zouden ook raids zijn geweest op meerdere konvooien met wapens voor de Hezbollah-militie in Libanon. Een militaire woordvoerster in Tel Aviv wilde op de berichten niet reageren. Israëlisch premier Benjamin Netanyahu gaf in april 2016 voor het eerst toe dat de Israëlische luchtmacht tientallen luchtaanvallen heeft uitgevoerd sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011.