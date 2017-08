Islamitische Staat eist aanslag op sjiitische moskee in Afghanistan op

Volgens een verklaring verspreid door het IS-persagentschap Amaq, vielen twee zelfmoordterroristen gelovigen aan tijdens een sjiitisch gebed in een moskee in de stad Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. De terreurgroep beweert dat daarbij 50 doden en 80 gewonden gevallen zijn.



De Afghaanse autoriteiten zeggen echter dat het om slechts één zelfmoordterrorist ging. "De moskee zat vol toen het incident gebeurde", zei Abdul Ahad Walizada, de woordvoerder van de politie van Herat. "Volgens ooggetuigen opende de zelfmoordterrorist eerst het vuur en liet hij daarna zijn explosieven ontploffen."



Woensdag kwamen duizenden mensen samen aan de moskee om er een rouwdienst voor de slachtoffers bij te wonen. De voorbije maanden viel IS regelmatig sjiitische moskeeën en bijeenkomsten aan, hoewel de Afghaanse veiligheidstroepen hen op de hielen zitten.