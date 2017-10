IS-strijders geven zich massaal over in Raqqa, "stad staat op het punt te vallen"

De strijders werden weggevoerd van de stad, zei de woordvoerder nog, zonder duidelijk te maken waar ze naartoe werden gebracht. De massale overgave betekent echter niet dat de strijd om Raqqa gestreden is, klonk het ook nog. Volgens het Amerikaanse leger zal er de komende dagen nog zwaar gevochten worden. "We doen op dit moment dan ook geen voorspellingen over wanneer IS volledig verslagen zal zijn in Raqqa."



De Syrisch-Koerdische militie YPG deed dat vanochtend wel nog. Het is eerder een kwestie van uren dan van dagen. "De strijd gaat nog door, maar IS is bijna verslagen. De stad kan vandaag of morgen al bevrijd zijn", aldus Nouri Mahmoud.



Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten berichtte dat bussen Raqqa zijn ingereden om de laatste IS-strijders en hun familie de stad uit te brengen.