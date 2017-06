IS pleegt aanslag tegen moskee in Kaboel: vier doden

De aanslag vond plaats tijdens het avondgebed. De aanvallers zouden zich hebben opgeblazen in de keuken van de moskee, nadat de politie hen de toegang ontzegde naar het hoofdgebouw van de moskee, waar de gelovigen aan het bidden waren. Eerder was er ook sprake van een persoon die het vuur opende op de gelovigen.



Volgens een woordvoerder van het minister van Binnenlandse Zaken zijn de slachtoffers drie burgers en een politieagent. Er raakten ook acht mensen gewond.



De aanslag, de meest recente in een lange reeks aanslagen tijdens de vastenmaand ramadan, werd opgeëist door terreurgroep IS. De rivaliserende taliban hebben de aanslag hebben veroordeeld, aangezien zij zich volgens een woordvoerder niet richten tegen gebedsplaatsen.