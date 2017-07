IS in het nauw gedreven in Mosoel, Iraaks leger klaar om overwinning te vieren

Het is in dezelfde Iraakse stad dat IS drie jaar geleden het kalifaat stichtte. Wat ooit een van de grootste steden was van het kalifaat, is nu grotendeels heroverd door het Iraakse leger.

Bij de hevige gevechten zou het territorium van de terreurgroep geslonken zijn tot een stukje van 300 op 500 meter naast de Tigris-rivier. "De overwinning is nabij, de veiligheidstroepen zijn slechts 300 meter verwijderd van de Tigris", reageerde legerwoordvoerder Yahya Rasool op de staatstelevisie.

Vanmorgen werd het historische centrum van de stad zwaar bestookt met luchtaanvallen en artillerie. Het Iraakse leger meldt dat het aantal IS-strijders in de stad is teruggelopen van enkele duizenden aan het begin van de heroveringscampagne zo'n acht maanden geleden, tot enkele honderden nu.

Irak meent dat het tegen het einde van de week de Tigris zal bereiken en de volledige controle over de stad zal terugnemen. Naar verwachting zal premier Haider al-Abadi de stad dan een bezoek brengen en de overwinning uitroepen.

Door de toenemende druk zoekt de terreurgroep steeds meer zijn heil in zelfmoordaanslagen in heroverde delen van Mosoel, en op andere plaatsen in Irak.