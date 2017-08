Is dit het Molenbeek van Zweden?

Een niet te stelpen vluchtelingenstroom, torenhoge staatsschulden en de opmars van het nationalisme bezorgden Europa een identiteitscrisis. Hoe denkt de Erasmusgeneratie die opgroeide met vrije grenzen daarover?

Journaliste Jana Antonissen (24) en fotografe Sanne De Wilde (30) reisden drie weken lang per trein door Europa om poolshoogte te nemen bij jongeren die mee de toekomst van ons oude continent uittekenen.

Ze eindigden hun reis in Malmö waar ze onder meer Salahuddin Barakat ontmoetten. Barakat is oprichter van Islam Akademin, de eerste en enige Zweedstalige islamschool in Malmö: “We hebben Europa veel te lang beschouwd als een homogeen, progressief continent, terwijl veel Europeanen heel conservatieve waarden hebben.”

Het volledige verslag van het Zweeds bezoek lees je op zaterdag 26 augustus in de reeks ‘Oh My Eu’.