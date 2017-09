Irma zwakt af, maar vloedgolven en extreme regenval blijven groot gevaar voor Florida

Orkaan Irma vervolgt zijn weg door Florida. Ondanks dat de storm in kracht is afgenomen - intussen tot categorie 1 - heeft Irma in delen van de Amerikaanse staat al tot veel overlast geleid. Vooral het overvloedige water dat de orkaan met zich meebrengt zorgt voor problemen.

Irma is ondertussen afgezwakt tot een zeer hevige storm, met windsnelheden tot 135 kilometer per uur, en trekt over land ten noordoosten van Tampa naar het noorden. Hoewel de windkracht is afgenomen, vormen de extreme regenval en vloedgolven nog altijd een gevaar. Het totaalbeeld van schade en slachtoffers is echter nog onduidelijk in de regio waar de nacht is aangebroken. Onder meer het vliegveld van Miami liep waterschade op en kan mogelijk morgen pas weer open. In de stad zelf staan de straten blank, zijn bomen omgewaaid en is er schade aan huizen.

Orkaan Irma zet de straten van Miami blank. ©Photo News De orkaan bereikte gisterenochtend de Keys, een sliert eilanden aan de zuidkust van Florida en zette daar de verbindingsweg met de rest van de staat onder water. Veel inwoners hadden de eilanden verlaten voordat de orkaan aan land kwam, maar tienduizenden achterblijvers hadden dekking gezocht in opvangplaatsen.

Man riding out #HurricaneIrma in Key West: “I have an emotional attachment to Key West… I’m staying… I’d much rather be here” pic.twitter.com/QtHcTHzK5X — CNN Breaking News(@ cnnbrk) 10/09/17 02:00 Ook Miami voelde de kracht van de orkaan, al boog het oog van de superstorm af naar de westkust van Florida. Irma kwam daar bij Marco Island aan land. Hoge golven sloegen over de boulevard, met als gevolg dat steeds meer straten onderliepen. Op sommige plaatsen stond het water ruim een halve meter hoog. Door de harde wind werden enkele bouwkranen omver geblazen.

Via de westkust trekt Irma richting het noorden. In kustplaatsen als Naples, Fort Meyer en Sarasota zorgt het snel stijgende water voor levensbedreigende situaties. Nu de nacht in Florida begint, roept de nationale weerdienst inwoners op om binnen te blijven. "Overstromingen vinden plaats in Florida met orkaan Irma. 's Nachts is het onmogelijk dat te zien", waarschuwt het weerinstituut.

Tornado's ©Infografieken Nederland Tijdens het overtrekken van de orkaan vormden zich ook enkele tornado's. Zeker drie mensen vonden de dood bij verkeersongelukken als gevolg van de zware windstoten. De orkaan was wat afgezwakt, maar nam op weg naar Florida boven het warme zeewater weer toe in kracht. Op het moment dat de orkaan de Keys trof, was Irma weer opgewaardeerd tot categorie 4, met windsnelheden tot zo'n 215 kilometer per uur.

Een aangespoelde boot in Miami. ©AFP Vooral in Naples en de iets noordelijker gelegen kuststeden St Petersburg en Tampa wachtten de inwoners gespannen de komst van de orkaan af. Bij Naples en omgeving begon het water gisteren (Belgische tijd) snel te stijgen. De meteorologische dienst waarschuwde voor een vloedgolf van 3 tot 4,5 meter. "Dit is verwoestend en zal je huis verzwelgen", aldus gouverneur Scott. Mensen kregen de waarschuwing zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken naar hoger gelegen land.