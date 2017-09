Irma op Sint Maarten: "It's the fucking apocalypse"

Dit zijn geen boeven, dit zijn arme mensen die de schrik nog in de holle ogen hebben. Een jongeman heeft uit de puinhopen van zijn huis een bijl weten te redden en gaat daarmee nu de muur van een drankenzaakje te lijf. Een overmatige fles whiskey is zijn schamele deel. Elders in de stad lopen mensen met laptops en andere elektronische apparatuur in dozen. Alsof Sint Maarten de komende weken ook maar een vonkje stroom zal hebben. Op weer een andere plek slepen mensen bij een bedrijf tuinstoelen, matrassen en andere spullen weg.