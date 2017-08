Iran: "Kernwapens binnen de vijf dagen klaar als Trump akkoord schendt"

Share Zij die terug willen naar de taal van dreigementen en sancties, zijn gevangenen van hun oude hallucinaties. Ze ontnemen zichzelf de voordelen van de vrede Ali Akbar Salehi, hoofd van het Iraanse atoomprogramma. ©ap

Het hoofd van het Iraanse atoomprogramma Ali Akbar Salehi stelt dat Iran binnen de vijf dagen kernwapens kan maken als de VS een akkoord over uraniumverrijking verbreekt.



Hij zei dit op de staatstelevisie als reactie op de nieuwe sancties die de VS eerder deze maand Iran oplegden.



"We hebben hoegenaamd niet de wens dat dit gebeurt", stelt Salehi. "We hebben het akkoord hard bevochten en we houden er ons aan".



Amerikaanse "dreigementen en sancties"

Salehi zei dat de VS versteld zou staan van hoe snel Iran zijn voorraden verrijkt uranium kan heropbouwen indien het kernakkoord van 2015 niet standhoudt. "Indien we daartoe beslissen, kunnen we in maximum vijf dagen 20 procent verrijking bereiken", zei hij, verwijzend naar de benodigde hoeveelheid om een kernbom te maken. De toegestane uraniumverrijking is voor Iran momenteel beperkt tot 5 procent.



Ook president Hassan Rouhani, een relatief gematigde figuur die eerder deze maand aan zijn tweede ambtstermijn begon, heeft gewaarschuwd voor de snelheid waarmee Iran zijn nucleaire capaciteiten kan verhogen. Vorige week verklaarde hij dat de Amerikaanse "dreigementen en sancties" voor Iran redenen zijn om haar nucleaire middelen op te voeren.



Hij noemde de VS "geen goede partner" en voegde er aan toe: "Zij die terug willen naar de taal van dreigementen en sancties, zijn gevangenen van hun oude hallucinaties. Ze ontnemen zichzelf de voordelen van de vrede".