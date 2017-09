Iran doet opnieuw rakettest, ondanks druk van Trump

Iran onthulde het nieuwste rakettype vrijdag al tijdens een militaire parade in Teheran, en testte hem enkele uren later op een onbekende plek. Met zijn reikwijdte kan de Khorramshar de meeste landen in het Midden-Oosten treffen, waaronder Israël.

Share Afgelopen dinsdag, bij de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties, zei Trump nog dat het 'moorddadige regime' in Teheran 'terrorisme aanmoedigt'

De test komt op een moment dat de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten oplopen. Afgelopen dinsdag, bij de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties, zei Trump nog dat het 'moorddadige regime' in Teheran 'terrorisme aanmoedigt'. De Amerikaanse president heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij niets moet hebben van het nucleaire akkoord dat zijn voorganger Obama in 2015 met Iran heeft gesloten. Hierbij belooft Teheran haar atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties, maar dinsdag noemde Trump deze deal 'gênant' voor de VS.