Irak roept overwinning uit op IS in Mosoel

Vanochtend klonk het dat het "nog een kwestie van uren was vooraleer Mosul bevrijd zou zijn". Premier Haydar al-Abadi heeft nu tijdens een bezoek aan de noordelijke stad zelf de overwinning op IS in Mosoel uitgeroepen. De bevrijding van Mosoel, het grootste resterende IS-bolwerk in Irak, was volgens vele waarnemers al langer "imminent".

Dat betekent echter niet dat er niet meer geschoten zal worden in Mosul. "De politie strijdt nog met IS in de binnenstad die nog niet volledig onder controle is, hoewel dat eerder wel was aangekondigd", zo zegt een medewerker van de ordediensten.

Mosoel mag dan de laatste grote stad zijn die IS in Irak nog deels in handen had, toch heeft de groep nog de controle over afgelegen en dun bevolkte gebieden langs de grens met Syrië. Ook in dat land verliest de terreurgroep gestaag terrein.