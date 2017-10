Irak pakt Kirkuk af van Koerden

Het Iraakse leger heeft maandag onverwacht snel het centrum van de overwegend Koerdische stad Kirkuk veroverd. Koerdische strijders zouden nauwelijks weerstand hebben geboden. Ooggetuigen meldden ’s middags dat de Koerdische vlag op het hoofdkwartier van het regionale bestuur werd gestreken en vervangen door de Iraakse.

De regering in Bagdad zegt dat de hele stad onder controle van het leger staat, maar dat is van Koerdische zijde niet bevestigd. Er zouden zich nog duizenden Koerden in Kirkuk verschanst hebben. In de loop van de dag vielen in de omgeving een militair vliegveld, het hoofdkwartier van de staatsoliemaatschappij en een raffinaderij in handen van de regeringstroepen, aldus Bagdad. De Iraakse premier had Haider al-Abadi had zondagavond duizenden manschappen naar Kirkuk gestuurd om ‘de veiligheid’ van het gebied te garanderen.