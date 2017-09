Iraakse troepen veroveren laatste bolwerken van IS in Irak

De dorpen behoren tot de laatste bolwerken in handen van IS in Irak. De troepen worden op het terrein bijgestaan door paramilitaire eenheden. Helikopters van het Iraakse leger en gevechtsvliegtuigen van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten geven steun vanuit de lucht.



De dorpen liggen op een honderdtal kilometer van de Syrische grens. Na een eventuele verovering van Anna en Rawa richt het Iraakse leger zich op Qaïm, het laaste dorp voor de grens met Syrië. Een eventuele inname van Qaïm zou de volledige oostelijke provincie al-Anbar onder Iraakse regeringscontrole brengen. De regio rond Hawija, driehonderd kilometer ten noorden van Baghdad, zal dan het laatste nog overblijvende bolwerk van IS zijn.



In de regio van Anna, Rawa en Qaïm bevinden zich volgens een Iraaks general zo'n 1.500 IS strijders.